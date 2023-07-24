В Судане девять человек погибли при падении самолета Ан

По меньшей мере девять человек погибли в результате крушения самолета Ан в аэропорту города Порт-Судан. Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность транспортника, сообщил телеканал «Альсумария».

Авария случилась в международном аэропорту вечером 23 июля. Во время взлета самолет вдруг рухнул на землю. Суданская армия подтвердила число жертв – девять человек, среди них четверо военных. Несколько человек выжили, их с травмами отвезли в больницу. Среди пострадавших ребенок.

В польской в деревне Хрцинно легкий самолет Cessna упал на ангар, где от дождя прятались люди. Пять человек погибли.

Порт-Судан, Наталья Рязанова

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