В Чите мужчина пытался похитить ребенка – злоумышленника задержали

В Чите сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, пытавшегося похитить восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Злоумышленник был схвачен через несколько дней после нападения и помещен в изолятор временного содержания.

На одной из улиц Читы к девочке подошел неизвестный мужчина и пытался увести ее с собой, схватив за руку. Благодаря своей старшей сестре, ребенку «удалось вырваться и скрыться от нападавшего», – говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем 19 июля. По данным телеграм-канала Shot, девочка гуляла со своей 14-летней сестрой во дворе. Восьмиклассница в какой-то момент отвлеклась, к ребенку подошел неизвестный мужчина и позвал его в свою машину. Девочка отказалась, однако злоумышленник не отстал от нее и продолжил ее уговаривать пойти с ним, обещая показать котенка. Ребенок не поддался уговорам незнакомца, после чего тот схватил второклассницу и потащил за руку.

Девочка начала кричать, на крик прибежала ее старшая сестра и в ходе борьбы отбила ребенка из рук похитителя. Нападавший скрылся.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северный», совместно с коллегами краевого УМВД установили и задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1992 года рождения», – говорится в сообщении полицейского главка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего».

Ранее сообщалось, что мужчина похитил шестилетнюю девочку с детской площадки в городе Шахты Ростовской области. Полицейским удалось найти ребенка живым и задержать подозреваемого.

Чита, Наталья Петрова

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