В Рязанской области беспилотник взорвался под колесами грузовика

В Рязанской области КамАЗ наехал на беспилотник, который взорвался под колесами грузовика. Пострадавших нет. Взрывом повредило два задних колеса автомобиля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие правоохранительным органам региона.

Инцидент произошел днем 23 июля в селе Тюшево Рязанского района. Водитель большегруза сообщил сотрудникам полиции, что наехал на лежащий на дороге беспилотный летательный аппарат, после чего раздался взрыв. В результате происшествия повреждены два задних колеса грузовика.

Отмечается, что в нескольких десятках метров от дрона, на который наехал КамАЗ, были найдены еще два беспилотника. Предварительно, БПЛА были изготовлены кустарным способом.

По словам источников издания, на место происшествия прибыли полицейские и следователи.

Рязань, Наталья Петрова

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