Во Владивостоке 26 тыс. жителей остались без света

Во Владивостоке 182 многоквартирных дома остались без электричества. Прокуратура Приморского края проверяет обстоятельства отключения и соблюдение прав граждан, сообщили в ведомстве.

«Днем 25 июля произошел порыв кабеля электропередачи, в результате чего произошло отключение подстанции «Эгершельд». Коммунальная услуга не предоставляется около 26 тыс. жителей 182 многоквартирных домов краевой столицы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе «Приморских электрических сетей» уточнили, что ЛЭП оказалась оборвана в районе перехода через канал на остров Елена. Парусная яхта мачтой задела и оборвала два нижних провода на воздушной линии электропередачи, передает агентство «Прайм».

Энергетики уже занимаются ремонтом. Прокуратура взяла ход ремонтных работ на контроль, а также начала проверку по факту отключения.

В Омской области штормовой ветер стал причиной отключения электроснабжения в 104 населенных пунктах региона. К обрывам линий срочно отправили ремонтные бригады.

Владивосток, Наталья Рязанова

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