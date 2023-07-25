В Бикине раскрыли контрабанду бивней мамонта на 20 млн рублей

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду бивней мамонта в Хабаровском крае. Груз оценили в 50 млн рублей, сообщил центр общественных связей ведомства.

Операцию провели сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Подозреваемые упаковали бивни в полипропиленовые мешки и спрятали в тайнике под деревянным полом нежилого помещения.

«В Бикинском районе Хабаровского края изъяты более 1,5 тонн мамонтовых бивней, без документов, подтверждающих законность их добычи. Предварительная оценочная стоимость выявленных артефактов превышает 50 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники таможни в Санкт-Петербурге задержали гражданку Китая, собиравшуюся лететь в Чэнду. У женщины нашли бивни мамонта без разрешительных документов на их вывоз из России.

Бикин, Наталья Рязанова

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