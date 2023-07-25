Телеканал «Дождь»* признан нежелательной организацией в России

Генпрокуратура объявила латвийский и нидерландский филиалы телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) нежелательными в России.

«По результатам проведения проверки Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных организаций SIA TV Rain (Латвия) и TVR Studios B.V. (Нидерланды)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Генпрокуратура указывает, что данные организации созданы «иностранной журналисткой Натальей Синдеевой, имеющей российское гражданство (признана иностранным агентом)», после принятия мер по ограничению доступа к телеканалу «Дождь»* в России «за систематические нарушения законов о СМИ и об информации».

«Финансирование организаций осуществляет признанный иностранным агентом нидерландский фонд Stichting 2 Oktober», – сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, SIA ТV Rain и TVR Studios B.V. распространяют материалы экстремистских организаций («ФБК», «штабы Навального», запрещены в России), террористических организаций («Хизб ут-Тахрир», запрещена в России), иностранных агентов («Медуза», признана нежелательной в РФ, «Радио Свобода», внесено в список иноагентов в РФ).

Обе организации «на регулярной основе публикуют информационные материалы признанных нежелательными организаций», а также размещают «большое количество видеоматериалов, к которым ранее принималось решение об ограничении к ним доступа в связи с нарушениями российского законодательства», – отметили в ведомстве.

Филиалы «Дождя»*, по оценке Генпрокуратуры, дискредитируют органы госвласти России, правоохранительные органы, «распространяют недостоверные сведения о специальной военной операции, оказывают поддержку организациям и физическим лицам, включенным в реестр иностранных агентов», а также «участвуют в распространении материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации».

Напомним, телеканал «Дождь»* был включен в реестр иноагентов Министерством юстиции РФ 20 августа 2021 года. В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту «Дождя»*, после чего телеканал приостановил работу в России.

* признан иностранным агентом в России

Москва, Наталья Петрова

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