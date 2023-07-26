В Турции мужчина устроил стрельбу в больнице и ранил пять человек

В Турецком городе Ризе конфликт между пациентами больницы закончился стрельбой. В результате ранены пять человек, в их числе двое сотрудников полиции, передает телеканал TRT.

Мужчина начал стрелять в приемном отделении больницы вечером 25 июля. Сотрудник больницы, охранник и полицейский пытались успокоить стрелка, но были ранены. Еще двое посетителей получили тяжелые ранения, им оказана медицинская помощь.

Стрелявший сбежал, но на улице его перехватили сознательные граждане и передали полиции. Оказалось, у мужчины был давний конфликт с другими посетителями, и он решил выяснить отношения с помощью оружия.

В Новой Зеландии посаженный под домашний арест мужчина сбежал и устроил стрельбу на стройплощадке. Три человека погибли, шесть ранены.

Ризе, Наталья Рязанова

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