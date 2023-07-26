На железнодорожном вокзале в Рязанской области загорелись вагоны с серой

В Рязанской области произошел пожар на железной дороге – загорелись вагоны с серой. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Жителей ближайших домов и работников предприятий эвакуировали.

Пожар произошел на железнодорожном вокзале в Сасово. Из грузового состава повалил дым, а затем возникло пламя. В общей сложности огнем были охвачены четыре вагона с серой.

«При каких обстоятельствах и где началось задымление, будут выяснять правоохранительные органы. Руководители станции Сасово сразу же сообщили о задымлении в ЕДДС, как только поезд прибыл на станцию», – сообщили в администрации города. В мэрии подчеркнули, что ситуация находится под контролем, опасности для населения нет.

Сотрудники железнодорожных предприятий и жители пятиэтажки, расположенной в 50 метрах от вокзала, эвакуированы. На место прибыли пожарные и сотрудники правоохранительных органов. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 80 квадратных метров.

По данным телеграм-канала Baza, один из сотрудников РЖД надышался парами серы, ему потребовалась медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу, его жизни ничего не угрожает.

Казань, Зоя Осколкова

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