Человек погиб в пожаре на грузовом судне у берегов Нидерландов

Пожар случился на грузовом судне у берегов Нидерландов в Северном море. В результате один человек погиб, несколько получили ожоги, рассказали в береговой охране страны.

Моряки судна Fremantle Highway сообщили о пожаре вскоре после полуночи 26 июля. Попытки экипажа потушить огонь провалились. Судно находилось в 27 км от города Амеланд, откуда вылетели спасатели на вертолетах и отправили лодки для эвакуации моряков.

На борту находились 23 человека, почти всех удалось перевезти на берег живыми. Один человек погиб. Нескольких пострадавших отвезли в больницы, ими занимаются врачи, передает ТАСС.

Fremantle Highway перевозил около трех тысяч автомобилей из ФРГ и Египет. Предварительно, возгорание началось в одном из электрокаров. Судно дрейфует у берегов Нидерландов, пока пожарные борются с огнем.

В Японском море у берегов Приморья загорелось иностранное судно. Двоих пострадавших эвакуировали с сухогруза в российскую больницу.

Амстердам, Наталья Рязанова

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