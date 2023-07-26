Саратовчанка обвинила медиков в смерти семилетней дочери

Жительница города Маркс в Саратовской области заявила, что медики поздно госпитализировали ее семилетнюю дочь, поэтому девочка умерла. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении СКР по региону.

По версии следствия, 21 июля девочку с высокой температурой привезли в районную больницу. На следующий день ребенка перевели в больницу Саратова. Несмотря на усилия врачей 26 июля девочка умерла.

Мать ребенка попросила привлечь к ответственности медицинских работников. По ее мнению, они несвоевременно оказали помощь ее дочери – поздно отправили в больницу, что и привело к смерти ребенка. Саратовчанка настаивает, что врачи знали о диагнозе ее дочери – лейкоз, но не сделали все возможное.

СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, установленных обстоятельствах.

Медики в Канске Красноярского края попали под уголовное расследование из-за смерти младенца. Мать погибшего ребенка уверена, что причина трагедии – небрежность врачей.

Маркс, Наталья Рязанова

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