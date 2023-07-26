СКР расследует издевательства над детьми-инвалидами в якутском интернате

Педагоги школы-интерната для неслышащих детей в Якутске опубликовали открытое письмо об издевательствах своей коллеги над воспитанниками. Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании беспомощных детей по пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, сообщили в пресс-службе СКР по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, сотрудники школы-интерната неоднократно били, оскорбляли и унижали малолетних воспитанников. В открытом письме педагогов говорится о воспитателе Любови Георгиевне, которая била учениц по голове, запирала в темном классе и обзывала.

Некоторые сотрудники интерната пытались сохранить происшествия в тайне. Так, они говорили воспитанницам, что это секрет и его нельзя рассказывать взрослым, убеждали родителей, что девочки преувеличивают. Подписавшиеся под обращением учителя отметили, что суровая педагог очень дружна с директором и завучем интерната, которые не принимают к ней никаких мер. Письмо опубликовано на портале yakutia.info.

В Челябинской области сотрудница интерната стала фигурантом дела об истязании воспитанницы. Женщину арестовали на время следствия.

Якутск, Наталья Рязанова

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