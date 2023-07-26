В Самаре устроили диверсию на железной дороге

Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Самаре. Злоумышленник поджег релейный шкаф в районе платформы Шведская Слобода, сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент произошел около полуночи. Происшествие не привело к задержкам в движении поездов.
Отмечается, что силовики разыскивают диверсанта.
Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник устроил поджог и вывел из строя оборудование управления стрелками на станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге.
Самара, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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