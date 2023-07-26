российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июля 2023, 16:31 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Самаре устроили диверсию на железной дороге

Неизвестный устроил диверсию на железной дороге в Самаре. Злоумышленник поджег релейный шкаф в районе платформы Шведская Слобода, сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент произошел около полуночи. Происшествие не привело к задержкам в движении поездов.

Отмечается, что силовики разыскивают диверсанта.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник устроил поджог и вывел из строя оборудование управления стрелками на станции Лисий Нос в Санкт-Петербурге.

Самара, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия,