Сутки в лесу: четырехлетнего мальчика, пропавшего в Туве, нашли живым

Спасатели нашли четырехлетнего мальчика из Дзун-Хемчикского района Республики Тыва, который пропал после того, как вышел гулять во двор. Состояние ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России. Мальчика обнаружили в лесу спустя сутки после пропажи.

«Он обнаружен в 2:30 мск (06:30 по местному времени) в лесном массиве в 2,5 км от села Хайыракан. Состояние удовлетворительное. Сейчас его осматривают медики», – говорится в сообщении

Глава региона Владислав Ховалыг сообщил, что у ребенка «зафиксированы переохлаждение, многочисленные укусы комаров». По его словам, в поисках мальчика были задействованы более 40 единиц техники и 400 человек, в том числе жители окрестных сел и волонтеры. В ходе поисковой операции использовались беспилотник и тепловизоры, уточнило МЧС.

«Считаю, что Начын вместе с мамой должны пройти обследование в Кызыле, отдохнуть и реабилитироваться после такого происшествия», – написал Ховалыг в своем телеграм-канале.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в МЧС поздно вечером 25 июля. Ребенок играл во дворе под присмотром занимавшегося хозяйством родственника. В какой-то момент тот отвлекся и не заметил момента исчезновения малыша.

Поиски ребенка длились больше суток. Накануне рядом с ручьем в 700 метрах от дома мальчика были обнаружены его вещи, а сегодня утром в лесу нашли и самого ребенка.

Кызыл, Наталья Петрова

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