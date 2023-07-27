В Хабаровске пятилетняя девочка упала с седьмого этажа и выжила

Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Хабаровске. Ребенок выжил, им занимаются медики, рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

ЧП случилось около 19:00 часов 26 июля. Девочка была дома с мамой, но та отвлеклась на разговор по телефону. Окна в кухне было открыто, а рядом стоял диван, на который залез ребенок.

Девочка выжила после падения, ее отвезли в больницу с сотрясением мозга, травмами живота и груди, ушибами внутренних органов.

«Прокуратура Хабаровска проводит проверку. Будет дана оценка деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа, пока его родители спали пьяными. Малыш выжил, но получил тяжелые травмы. Врачам удалось его стабилизировать.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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