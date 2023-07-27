В Хакасии девочка погибла, погнавшись за кошкой

Семилетняя девочка провалилась в колодец и умерла в посёлке Изыхские Копи в Хакасии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в управлении Следственного комитета по республике.

26 июля девочка пришла поиграть к подружке, живущей по соседству. Во дворе гостья увидела кошку, погналась за ней и пропала. Тело девочки на шли в колодце в палисаднике соседского дома.

Следователи предположили, что ребенок наступил на деревянную крышку колодца, которая провалилась под ней. Девочка упала в воду и погибла. Чтобы достать тело из колодца, вызывали сотрудников МЧС.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ», – добавили в ведомстве.

В Свердловской области 15-летний подросток провалился коммунальный колодец. Крышка люка оказалась открыта. У ребенка травмы головы и позвоночника.

Изыхские Копи, Наталья Рязанова

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