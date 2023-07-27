ФСБ: задержан военный, готовивший теракт на корабле ЧФ по заданию Киева

ФСБ заявила о задержании завербованного спецслужбами Украины военнослужащего ВМФ России, планировавшего теракт на корабле Черноморского флота. У него изъяты две самодельные бомбы. Также задержанный подозревается в передаче украинской стороне секретных сведений.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущем высокоточное ракетное вооружение», – сообщила спецслужба (цитата по ТАСС).

Там отметили, что задержан военнослужащий Военно-морского флота, завербованный украинской спецслужбой. У него обнаружено и изъято два самодельных взрывных устройства общей массой 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Задержанного военного также подозревают в передаче противнику сведений, составляющих государственную тайну, отметили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что принимается решение о возбуждении уголовных дел по четырем статьям УК России: ст. 205 (теракт), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), 275 (госизмена), 283 (разглашение сведений, составляющих государственную тайну).

По этим статьям задержанному моряку может грозить пожизненное заключение.

Москва, Наталья Петрова

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