ФСБ нашла тайник с гранатами в Херсонской области

Сотрудники ФСБ России нашли тайник с боеприпасами в Геническом районе Херсонской области. Неизвестный спрятал патроны и гранаты, пишут «Известия» со ссылкой на сообщение ведомства.

Схрон с боеприпасами находился в селе Павловка. В нем нашли 2,5 тыс. штук патронов калибра 5,45 мм, 11 ручных гранат Ф-1, а также выстрелы для гранатометов: ВОГ 25 – 21 штуку, РПО-А «Шмель» – три штуки.

Специалисты описали и оценили все боеприпасы, после чего тайник уничтожили накладным зарядом.

Ранее в поселке Мирное Херсонской области полиция нашла тайник с девятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами. Схрон был уничтожен.

Херсон, Наталья Рязанова

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