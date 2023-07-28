Житель Жигулевска похитил и жестоко избил девятилетнюю девочку

Житель Жигулевска стал фигурантом уголовных дел о похищении и избиении девятилетней девочки. Мужчина заманил ребенка в свой дом обещанием сладостей, сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

ЧП произошло в садовом товариществе «Комсомольск-2». По версии следствия, мужчина подошел к девочке на улице и пообещал угостить сладостями, если она пойдет к нему в гости. Так он заманил ее к себе в дом, но там вместо угощения ребенка ждали побои.

Местные жители рассказали, что девочку несколько раз ударили головой об пол, облили водой, чтобы пришла в себя, и снова избили, передает «Вести.ру». Мама и бабушка вскоре разыскали ребенка и сумели отбить его у похитителя. При этом бабушке тоже досталось несколько ударов от подозреваемого.

«В настоящее время девочке оказана медицинская помощь. Угроза для ее жизни и здоровья отсутствует. Возбуждено уголовное дело по ст. 126 УК РФ (похищение человека)», – говорится в сообщении СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Второе дело, о побоях, возбудили органы полиции, рассказали в областной прокуратуре. Ведомство взяло оба расследования на контроль.

В Ростовской области мужчина похитил шестилетнюю девочку с детской площадки, но полиции удалость найти ребенка живым и задержать подозреваемого.

Жигулевск, Наталья Рязанова

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