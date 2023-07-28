На Филиппинах 26 человек погибли при крушении лодки

Моторная лодка с пассажирами перевернулась на озере Лагуна-де-Бэй на Филиппинах. В результате 26 человек погибли, три человек числятся пропавшими без вести, пишет портал detik.news.

Порядка 40 пассажирам удалось выжить, их вытащили из воды спасатели или местные рыбаки. Очевидцы рассказали, что пассажиры спрятались от сильного ветра у левого борта, отчего судно шло с креном. Сильный ветер и высокие волны сделали свое дело, и лодка перевернулась.

Упавшее на бок судно заблокировало многих людей в воде, они не смогли выбраться и утонули. Спасатели подняли тела 26 погибших. Еще три человека числятся пропавшими без вести. Они могут находиться под лодкой, поэтому поисковая операция продолжается.

По данным Reuters, в судовых документах числились только 22 пассажира – на столько человек было рассчитано судно. Начато расследование, одна из версий о причинах крушения – значительная перегруженность лодки.

В Индонезии перегруженный деревянный паром затонул, перевозя пассажиров из одной деревни в другую. 15 человек погибли, 19 пропали без вести.

Манила, Наталья Рязанова

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