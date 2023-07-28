Мигрант изнасиловал москвичку в кустах у магазина

На востоке Москвы задержан 43-летний гражданин Таджикистана по подозрению в изнасиловании женщины. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 25 июля приезжий из среднеазиатской республики близ магазина на Открытом шоссе, применял насилие, надругался над ранее незнакомой 41-летней женщиной. Мигрант затащил незнакомку в кусты и изнасиловал ее, уточняют СМИ.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Следствие готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела будет «проверено миграционное законодательство по факту нахождения обвиняемого на территории Российской Федерации», говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

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