На территории нефтезавода в Самаре сработало взрывное устройство

Сегодня на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», – уточнил он.

«К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших – нет», – добавил парламентарий.

Другие подробности пока не сообщаются.

Самара, Светлана Антонова

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