На территории нефтезавода в Самаре сработало взрывное устройство

Сегодня на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
«По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», – уточнил он.
«К счастью, серьезных разрушений, а также пострадавших – нет», – добавил парламентарий.
Другие подробности пока не сообщаются.
Самара, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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