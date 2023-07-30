МЧС: в Поволжье из-за урагана погибли 9 человек, еще 67 пострадали

В результате мощного урагана, пронесшегося над Поволжьем в субботу, погибли 9 человек, еще 67 человек пострадали. Без света остались почти 100 тыс. человек. Об этом сообщило МЧС России.

«Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них 9 – погибли», – говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, нарушено энергоснабжение в 520 населенных пунктах с населением более 99,5 тыс. человек. Из-за ураганного ветра повалены более 550 деревьев, а также повреждены кровли 41 жилого дома и семи социальных объектов.

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия удара стихии: убирают поваленные деревья, расчищают дороги, оказывают помощь населению. Во всех пострадавших от стихии регионах созданы межведомственные оперативные штабы.

В ведомстве предупредили, что непогода продолжится. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в воскресенье, 30 июля, в Татарстане, Самарской и Ульяновской областях вновь ожидается сильный дождь, град, грозы с порывами ветра до 28 м/с. Спасатели призвали население воздержаться от походов на природу, купания и избегать деревьев и шатких конструкций.

Напомним, в результате урагана в Марий Эл погибли семь человек, отдыхавших в палаточном лагере у озера Яльчик, еще 22 человека пострадали.

В Моргаушском районе Чувашии в результате шторма на Волге перевернулась лодка. В результате инцидента, по данным МЧС, погиб один человек, семеро спасены, еще двоих ищут.

В Татарстане во время урагана погибла 14-летняя девочка, еще 23 человека пострадали. По данным регионального минздрава, госпитализированы двое пострадавших, 21 человек лечится амбулаторно. По данным источника ТАСС, на палатку, в которой находилась школьница и ее родители, упало дерево. Трагедия произошла во время отдыха семьи в Боровом Матюшино.

Москва, Наталья Петрова

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