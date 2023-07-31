В Пакистане 44 человека погибли при взрыве на политическом собрании

По меньшей мере 44 человека погибли, около 200 пострадали в результате взрыва в пакистанском городе Хар на северо-западе Пакистана. ЧП произошло во время собрания политической партии, где присутствовали около 400 человек, передает Aljazeera.

Полиция установила, что на собрании действовал террорист-смертник. Он подошел очень близко к сцене, рядом с которой сидели партийные лидеры, и активировал жилет со взрывчаткой.

Собрание проходило под огромным тентом. Взрывом повредило опоры, и одна стороны шатра упала, накрыв людей. Это затруднило работу спасателей и помешало людям быстро покинуть место происшествия.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 100 раненых. Полиция уточнила данные: 44 человека умерли, около 200 получили ранения и травмы, в том числе из-за паники после взрыва. В ближайшие больницы вызвали всех свободных медиков. Тяжело раненых вертолетами доставили в больницы провинции Пешавар.

Ранее 12 человек погибли, более 50 пострадали в результате двух взрывов в полицейском участке пакистанского города Кабал. Предварительно, в хранилище сдетонировал боеприпас.

Хар, Наталья Рязанова

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