В Приморье грузовик наехал на иномарку – погиб младенец

Грузовой автомобиль врезался в иномарку на трассе в Приморье. В легковушке ехала семья с четырьмя детьми – один ребенок погиб, сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась в ночь на 31 июля на 636-м км автодороги «Уссури» Хабаровск-Владивосток. По данным полиции, 32-летний водитель грузовика Sitrak C7H не выдержал дистанцию и врезался в едущую впереди иномарку Nissan March. В полиции отметили, что оба водителя были трезвы.

В легковушке ехала пожилая пара с четырьмя внуками: мальчиками десяти и двух лет, пятимесячными двойняшками.

«Погибла пятимесячная девочка. Водитель и четыре пассажира Nissan March госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснили в УМВД.

На Кубани двое взрослых и двое детей погибли в аварии с грузовиком. Легковушка с пассажирами вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик с песком.

Владивосток, Наталья Рязанова

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