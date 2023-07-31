ВСУ нанесли ракетный удар по центру Донецка: погиб один человек, 5 ранены

Украинские войска утром нанесли ракетный удар по центру Донецка. В результате обстрела один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«На данный момент известно об одном погибшем и четырех раненых при обстреле Ворошиловского района», – написал он в своем телеграм-канале.
Позже МЧС ДНР уточнило, число раненых увеличилось до пяти. Все пострадавшие госпитализированы.
Ранее градоначальник сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района загорелся маршрутный автобус и две легковые машины. Автобус и легковушки потушили, но к тому моменту они полностью сгорели.
Под обстрел ВСУ также попали Киевский и Куйбышевский районы Донецка.
По информации представительства ДНР в СЦКК, с 09:30 по 09:50 мск украинские войска выпустили по городу семь ракет из РСЗО. В 09:55 мск ВСУ ударили по Куйбышевскому району города из артиллерии западного образца – было выпущено три снаряда калибра 155 мм.
Донецк, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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