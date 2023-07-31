Число погибших при ударе ВСУ по центру Донецка выросло до трех

В результате обстрела центра Донецка погибли два человек, еще шесть получили ранения. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Позднее представительство ДНР в СЦКК уточнило, что число жертв выросло до трех, пострадали 11 человек.

«Сегодня утром ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены», – написал руководитель региона в своем телеграм-канале. Пушилин добавил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Чуть позже в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что количество погибших увеличилось до трех. «Ворошиловский район: по ул. Челюскинцев, 49 погибли два человека (анкетные данные уточняются). Ранения получили еще 10 человек… Куйбышевский район: по ул. Терриконной, 13 погибла женщина, по ул. Терриконной, 17 ранен мужчина», – говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, ВСУ атаковали с помощью БПЛА водоканал в Ясиноватой. «Повреждена инфраструктура предприятия», – уточнил он.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при ударе украинских войск по Ворошиловскому району один человек погиб и четверо пострадали. Позднее градоначальник заявил, что при обстреле Куйбышевского района погибла женщина и ранен мужчина. По его словам, один из снарядов попал в помещение нотариальной конторы, после чего начался пожар. Кроме того, «возле строительного гипермаркета «Галактика» пострадали 4 маршрутных автобуса», – уточнил Кулемзин в своем телеграм-канале.

Донецк, Наталья Петрова

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