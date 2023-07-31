Во Вьетнаме пять человек погибли в результате ливней

Пять человек стали жертвами стихии во Вьетнаме, где трое суток шли проливные дожди. В некоторых районах дожди вызвали наводнения, оползни и даже торнадо, пишет Dân Trí.

Ливни не прекращались в провинциях Ламдонг, Биньтхуан, Донгнай, Бариа-Вунгтау с 28 по 30 июля. В некоторых районах количество осадков превысило 200 мм. Оползни перекрыли дороги в гористых районах, сильный ветер повалил множество деревьев, вызвав энергетический коллапс. Утром 30 июля в городе Дат До прошел торнадо и повалил рекламные щиты, повредил несколько строений, оборвал линии электропередач и повалил деревья.

Сильные волны и ветер опрокидывали лодки при попытке выйти в море. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Женщина упала в местную разлившуюся речку, и ее унесло потоком. Власти подтвердили смерть пострадавшей. На перевале Баолок сошел оползень, а потом дежуривших там полицейских завалило вторым оползнем. Четыре человека погибли.

В Индии проливные дожди спровоцировали сход оползня в индийском штате Махараштра. Спасатели вытащили из-под слоя земли и мусора пятерых погибших.

Ханой, Наталья Рязанова

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