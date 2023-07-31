В детском лагере под Тулой отравились почти 30 человек

Вспышка кишечной инфекции зарегистрирована в детском лагере им. С. Чекалина в Тульской области. Заболели 18 детей и девять взрослых. Следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 30 июля у 18 детей, возрастом от 7 до 14 лет и девяти взрослых, находящихся в оздоровительном лагере, расположенном в Тульской области, ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела. Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой», – говорится в сообщении СУ СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время состояние детей удовлетворительное. Следователи проводят проверку по факту массового ухудшения состояния здоровья детей и взрослых, находящихся в оздоровительном лагере. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня областная прокуратура сообщила о 10 детях из разных отрядов летнего лагеря им. С. Чекалина в муниципальном образовании Яснополянское, которые обратились к врачам с жалобами на рвоту. Надзорное ведомство организовало проверку в связи с этим. «В настоящее время сотрудниками территориального подразделения Роспотребнадзора также организованы проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.

Тула, Наталья Петрова

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