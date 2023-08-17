В Адыгее экс-капитана милиции обвинили в убийстве 20-летней давности

В Адыгее задержали бывшего милиционера, которого подозревают в убийстве знакомого, совершенном более 20 лет назад.
В 1999 году обезображенный труп 30-летнего мужчины нашли во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе. Тогда следователям не удалось выявить преступника.
Теперь же, более 20 лет спустя, было установлено, что убийство совершил капитан милиции, заместитель начальника ОВД Белореченского района Краснодарского края.
Подозреваемого задержали. С ним проводятся следственные действия. Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершенного преступления.
Майкоп, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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