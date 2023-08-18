российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 18 августа 2023, 09:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

Из Южной Кореи в Россию депортировали мужчину, которого обвиняют в финансировании террористов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Шакиржон Улпиджанов в начале 2023 года стал фигурантом уголовного дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Преступление было совершено на территории Южной Кореи.

«Фигурант умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», – сообщили в полиции.

В марте Улпиджанов был задержан, сейчас его депортировали в РФ в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

Самарский школьник готовил теракт в школе – СКР / В Пакистане 44 человека погибли при взрыве на политическом собрании / В Москве задержан 17-летний юноша за подготовку теракта / ФСБ задержала в Казани готовившего поджог бронетехники сторонника террористов / Жительница Углича готовила теракт на ГЭС по заказу спецслужб Украины / «Они понимают только язык силы»: Медведев призвал к негуманным методам борьбы с украинскими террористами / В Хабаровском крае выявили ячейку пособников террористов / Основателя «водочной империи» Черняка внесли список террористов и экстремистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,