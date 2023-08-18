Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов

Из Южной Кореи в Россию депортировали мужчину, которого обвиняют в финансировании террористов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Шакиржон Улпиджанов в начале 2023 года стал фигурантом уголовного дела по ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Преступление было совершено на территории Южной Кореи.

«Фигурант умышленно предоставил денежные средства участнику запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Впоследствии эти деньги были потрачены на приобретение огнестрельного оружия», – сообщили в полиции.

В марте Улпиджанов был задержан, сейчас его депортировали в РФ в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России.

Сеул, Зоя Осколкова

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