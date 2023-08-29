На границе Украины и Белоруссии из-за удара молнии взорвались мины

На границе Белоруссии и Украины произошел мощный взрыв. Предположительно, там сдетонировали мины из-за удара молнии.

Инцидент произошел на территории Украины неподалеку от белорусского пограничного перехода «Словечно». Взрыв повредил опору моста, а также разрушил железнодорожные пути в обоих направлениях.

В настоящее время нет сведений о пострадавших, сообщает польский информационный портал Kresy24.

Отмечается, что на месте взрыва могла быть группа боевиков ВСУ. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Минск, Зоя Осколкова

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