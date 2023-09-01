В Канаде мужчина убил россиянку и инсценировал нападение на себя

В Канаде обнаружили мертвой 43-летнюю женщину, которая переехала из России более 20 лет назад. Под подозрение попал ее 35-летний возлюбленный. Об этом сообщает CTV News Toronto.

Сообщение в полицию города Ричмонд-Хилл провинции Онтарио поступило 25 августа. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп женщины и мужчину с травмами. Пострадавшего госпитализировали.

Родственники погибшей считают, что сожитель убил ее из-за того, что женщина хотела с ним расстаться. После чего, чтобы отвести от себя подозрения, мужчина инсценировал нападение и нанес себе неопасные для жизни ранения.

Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве второй степени. У погибшей осталась дочка, которая в момент расправы находилась у своего отца.

Оттава, Зоя Осколкова

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