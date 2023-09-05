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Вторник, 5 сентября 2023, 12:46 мск

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СМИ: Начальник таможни ЛНР тяжело ранен при покушении

В Луганске совершено покушение на главу Таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского. Об этом сообщают «Интерфакс» и RT со ссылкой на источники. Главный таможенник республики серьезно пострадал при взрыве в своем доме.

По информации источника RT в спецслужбах ЛНР, Афанасьевский получил ранения и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также пострадали его жена и ребенок, у них легкие травмы.

Отмечается, что взрывчатку в доме Афанасьевского заложила украинская диверсионно-разведывательная группа.

В то же время ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в результате теракта был госпитализирован сын начальника таможни ЛНР. По данным собеседника агентства, сам Юрий Афанасьевский серьезно не пострадал. «В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского», – полагает источник.

Украинские СМИ, тем временем, сообщили, что покушение на начальника таможни ЛНР организовало СБУ.

Власти ЛНР пока не комментировали информацию об инциденте.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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