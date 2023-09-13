Число жертв наводнений в Ливии превысило 5 тысяч человек

Число погибших в результате наводнений на восточном побережье Ливии превысило 5 тыс. человек, еще 10 тыс. человек пропали без вести. Об этом информирует телеканал CNN. Ранее сообщалось о более 3 тыс. жертвах стихийного бедствия.

По меньшей мере 5,3 тыс. человек считаются погибшими, передает ливийское информагентство LANA со ссылкой на МВД восточного правительства Ливии. Поиски пропавших продолжаются.

Самые тяжелые последствия удара стихии переживает город Дерна, где, по информации властей, около 6 тыс. человек числятся пропавшими без вести. В городе потоками воды смыты целые кварталы после того, как в результате проливных дождей разрушились две плотины, и вода хлынула в уже затопленные районы.

Обрушение плотин нанесло катастрофический ущерб городу, сообщили местные власти. Дома горожан оказались смытыми сильными грязевыми потоками, несущими автомобили и мусор.

Причиной сильнейших наводнений стал ураган «Даниэль». По оценке властей, только на восстановление разрушенной дорожной сети в Дерне потребуется 300 млн динаров (67 млн долларов). Ливия уже приняла помощь от Катара и Египта, Турция отправила к пострадавшую страну три самолета с гуманитарной помощью.

В ООН заявили, что работают с местными, национальными и международными партнерами, чтобы предоставить гуманитарную помощь жителям пострадавших районов.

Триполи, Наталья Петрова

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