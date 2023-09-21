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Четверг, 21 сентября 2023, 11:51 мск

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Барнаульский маньяк случайно признался в новых убийствах

В деле так называемого «барнаульского маньяка» появились четыре новых потерпевших. На допросе убийца запутался в показаниях и начал рассказывать следователям не о тех жертвах, о которых говорил ранее.

Из пяти жертв маньяка, в убийстве которых он признался изначально, было известно только о 17-летней девушке. Еще о четверых, две из которых пропали в 1999 году, а еще две – в 2000-м, правда вскрылась только сейчас, передает телеграм-канал «Shot».

Тела погибших от руки маньяка женщин были найдены чаще всего в лесном массиве, убийца пытался скрыть следы своих преступлений, прикрывая трупы ветками. Почти всех жертв находили спустя несколько месяцев и даже год после смерти.

По данным следователей, злоумышленник работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. К абитуриенткам он втирался в доверие, обещая помощь с поступлением. С другими жертвами знакомился под иными предлогами.

Установить его причастность к серии изнасилований и убийств и задержать удалось только спустя 23 года. Сейчас он находится под следствием. Выясняется, его причастность к исчезновению других девушек.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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