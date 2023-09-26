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Вторник, 26 сентября 2023, 12:49 мск

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Российский контейнеровоз запросил помощь у Турции из-за поломки

Судно, следовавшее в Россию из Турции, запросило помощь из-за поломки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в генеральном управлении турецкой береговой охраны.

По словам собеседника агентства, контейнеровоз Ascalon, шедший из Тузлы в Россию под флагом РФ, запросил помощи в 02:30 по местному времени в 35 милях от берега.

Отмечается, что поводом для обращения стали неполадки в двигателе.

Около восьми утра к судну подъехал буксир. Сломанный контейнеровоз отбуксируют на ближайшую ремонтную верфь.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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