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Пятница, 29 сентября 2023, 09:58 мск

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Житель Кузбасса зарубил топором отца и брата, а трупы больше года хранил в подвале

В Кемеровской области раскрыли двойное убийство. Мужчина весной прошлого года расправился со своими отцом и братом, а трупы спрятал в подвале. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Мумифицированные тела были обнаружены в подвале одного из заброшенных домов в селе Барановка. Экспертиза установила, что люди погибли насильственной смертью. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В ходе расследования было установлено, что преступление совершил 40-летний житель села. Жертвы приходились убийце отцом и братом.

«По версии следствия, в мае 2022 года мужчина топором причинил отцу и брату телесные повреждения, от которых они скончались на месте, затем сбросил их тела в погреб своего жилища. В ходе проверки показаний на месте фигурант подробно показал, как причинил смерть своим родственникам, указал на орудие, которым совершил преступление», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,