В Орловской области в нарколаборатории изъяли 30 тысяч доз мефедрона

Полицейские в Орловской области изъяли 9 кг мефедрона из ликвидированной ими нарколаборатории. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Изготовлением запрещенных веществ занимался житель одной из деревень Залегощенского района. Он купил дом на окраине и оборудовал нежилую придомовую постройку под нарколабораторию.
В ходе обысков правоохранители изъяли пластиковые канистры и ведра, вакууматор, несколько насосов, холодильники и другие приспособления для синтезирования смертоносного зелья, а также 9 кг мефедрона, что превышает 30 тысяч разовых доз.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Наркодилер арестован. Расследование продолжается.
Орел, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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