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Суббота, 14 октября 2023, 10:19 мск

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Армия Израиля: ХАМАС удерживает в заложниках более 120 мирных жителей

Палестинская группировка ХАМАС удерживает в плену в секторе Газа более 120 мирных жителей из числа израильтян. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ХАМАС) в соцсети X.

«Более 120 гражданских находятся в заложниках террористической организации ХАМАС в секторе Газа», – говорится в сообщении.

В свою очередь, издание Haaretz сообщило, что бойцы израильской армии в ходе проведения в пятницу локальных рейдов на территории сектора Газа обнаружили тела нескольких граждан Израиля, похищенных боевиками ХАМАС. В рейдах участвовали пехота и бронетехника. Их целью был сбор данных об удерживаемых ХАМАС заложниках.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что военные также разрушили инфраструктуру террористов и уничтожили их живую силу, в том числе подразделение ХАМАС, которое обстреливало территорию Израиля противотанковыми ракетами.

Накануне боевое крыло ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило, что 13 заложников погибли за сутки в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. Член полютбюро палестинской группировки Абу Марзук позже сообщил, что четверо израильских военнослужащих, пленных на погранпереходе в Эрезе, погибли из-за авиаударов ЦАХАЛ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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