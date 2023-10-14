Число жертв палестино-израильского конфликта достигло 3,5 тыс. человек

Число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа превысило 2,2 тыс. человек, сообщил Минздрав Палестины.

«В секторе Газа убиты 2215 человек, 8714 получили ранения», – сказано в сообщении ведомства в соцсетях. Ранее сообщалось о 1,9 тыс. жертв, включая 614 детей.

В Израиле, по последним данным, в результате атак палестинской группировки ХАМАС погибли 1,3 тыс. человек, еще 3,5 тыс. пострадали.

Таким образом, общее число жертв палестино-израильского обострения превысило 3,5 тыс. человек.

Накануне ЦАХАЛ потребовал от гражданского населения сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава в течение суток «для обеспечения безопасности». К сегодняшнему утру, по данным ООН, свои дома покинули десятки тысяч человек. Всего на севере сектора Газа проживают 1,1 млн палестинцев. В субботу, 14 октября, Армия Израиля дала жителям Газы еще шесть часов (с 10:00 до 16:00 мск) для эвакуации, используя два маршрута – улицы Салах ад-Дина и аль-Бахр.

В ООН заявили, что такое масштабное перемещение за столь короткий срок невозможно провести «без разрушительных гуманитарных последствий». По мнению организации, это грозит «превратить то, что уже является трагедией, в катастрофическую ситуацию».

7 октября базирующаяся в секторе Газе палестинская группировка ХАМАС напала на объекты ЦАХАЛ и еврейские поселения на юге Израиля. В ответ израильская армия начала военную операцию против ХАМАС. ЦАХАЛ ежедневно наносит массированные авиаудары по сектору Газа, цель которых – объекты боевиков ХАМАС. Предположительно, в настоящее время израильские военные готовятся к сухопутной операции в Газе.

Москва, Наталья Петрова

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