Израиль дал сутки на эвакуацию 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа

Израиль проинформировал Организацию Объединенных Наций (ООН) о необходимости эвакуации на юг сектора Газа 1,1 млн палестинцев в течение 24 часов. Об этом сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», – отмечается в его заявлении.

Дюжаррик отметил, что требование Израиля включает в себя эвакуацию всех сотрудников всемирной организации, в том числе тех, кто временно нашел себе убежище в зданиях ООН.

В свою очередь постпред Израиля Гилад Эрдан раскритиковал ООН за «проповеди». «На протяжении многих лет Организация Объединенных Наций закрывала глаза на вооружение ХАМАС и использование им гражданского населения и гражданской инфраструктуры в секторе Газа в качестве укрытия для своего оружия», – заявил Эрдан, добавив, что теперь ООН читает Израилю проповеди вместо того, чтобы поддержать его страну.

«Для ООН лучше сосредоточится сейчас на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону», – подчеркнул израильский порстпред.

Ранее Израиль отказался снимать блокаду Газы до освобождения похищенных граждан. С начала конфликта погибли по меньшей мере 900 палестинцев и 1200 израильтян. Число мирных граждан, захваченных палестинцами в заложники, оценивается в 200 человек.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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