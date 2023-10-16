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Понедельник, 16 октября 2023, 12:59 мск

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В Казани задержали гражданина Перу, разыскиваемого за убийство

В Казани был задержан иностранец, находившийся в международном розыске за убийство. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану.

35-летний житель перуанского города Лима был обвинен в убийстве. Тогда он решил избежать наказания и эмигрировал вместе с семьей в Россию.

Мужчина был объявлен в международный розыск по инициативе Национального центрального бюро Интерпола Перу.

Правоохранители отследили путь преступника и выяснили, что он прибыл в Россию в международный аэропорт Казани, также установили место его проживания, где и задержали. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу для решения вопроса об экстрадиции.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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