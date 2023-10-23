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Понедельник, 23 октября 2023, 10:57 мск

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В Якутии нашли четыре трупа с огнестрельными ранениями

В Якутии в городе Мирном обнаружили четыре тела с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Тела мужчин 1978 и 1981 годов рождения и женщин 1986 и 1987 годов рождения были найдены в доме на дачном участке, сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Устанавливаются личности погибших и мотивы совершенного преступления.

«В настоящее время по уголовному делу следственно-оперативной группой проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, ведутся оперативно-розыскные мероприятия», – добавили в ведомстве.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,