В Смоленске последователь террориста Брейвика стал фигурантом уголовного дела

Житель Смоленска оправдывал действия норвежского террориста Андерса Брейвика и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как установили спецслужбы, 46-летний россиянин состоял в многочисленных украинских интернет-сообществах, посвященных преступникам, совершавшим массовые убийства, передает ТАСС.

«Мужчина героизировал указанных лиц. На протяжении длительного времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждал, что они своими действиями выражают несогласие с политикой властей и расправляются с гражданами, которые поддерживают власть, воздействуя на нее», – уточнили в ФСБ.

В результате россиянин стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Следует напомнить, что Андерс Брейвик в 2011 году на острове Утойя застрелил 77 и ранил более 150 человек в молодежном лагере Лейбористской партии. В 2012 году Брейвик был признан виновным в терроризме и получил 21 год лишения свободы. Согласно норвежскому законодательству, срок Брейвику можно продлевать на неопределенный срок.

Смоленск, Зоя Осколкова

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