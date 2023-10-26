Посол России в Израиле: три россиянина находятся в заложниках у ХАМАС

Три гражданина России, имеющие также израильский паспорт, находятся в заложниках у палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

«У нас, к сожалению, три наших гражданина, имеющих также гражданство Израиля, находятся, предположительно, в заложниках», – сказал дипломат в эфире «Соловьев LIVE».

По его словам, в настоящее время проводятся соответствующие контакты с палестинской группировкой по поводу их освобождения.

До этого пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявляла, что в заложниках у палестинских боевиков оказались как минимум двое россиян.

Ранее портал Ynet со ссылкой на данные правительства Израиля сообщал, что у 138 пленников, которых удерживает ХАМАС, есть иностранные паспорта, среди них не менее шести россиян. По данным израильских властей, всего палестинские боевики во время масштабной атаки 7 октября захватили 222 человека, в том числе 30 детей.

20 октября посол РФ в Израиле сообщал, что после обострения палестино-израильского конфликта погибло 20 российских граждан, в том числе гражданские лица, а также сотрудники военных и правоохранительных органов. По его словам, пропали без вести семь россиян.

25 октября МИД Израиля сообщил о 23 россиянах, погибших в результате нападения ХАМАС на израильское государство 7 октября. Еще четверо граждан РФ, по данным ведомства, пропали без вести.

Москва, Наталья Петрова

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