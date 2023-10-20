После обострения палестино-израильского конфликта погибли 20 россиян

После обострения палестино-израильского конфликта погибло 20 российских граждан, в том числе гражданские лица и сотрудники военных и правоохранительных органов. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в комментарии «Известиям». По его словам, пропали без вести семь россиян.

Дипломат также уточнил, что граждане РФ оказались также в заложниках. «К сожалению, в заложниках также находятся как минимум два гражданина РФ, имеющие также гражданство Израиля. Предполагаем, что их может быть больше по всем категориям, которые озвучил, потому что не все данные имеются даже у израильской стороны», – отметил посол.

Сегодня МИД России выступил с предупреждением о нежелательности поездок в зону конфликта. «Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооружённые инциденты в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Растёт число жертв и раненых <…> В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Тель-Авив, Светлана Антонова

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