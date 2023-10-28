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Суббота, 28 октября 2023, 17:10 мск

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Украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС

Фото: Reuters

Один из украинских беспилотников, начиненных взрывчаткой, накануне врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России. По данным ведомства, два других БпЛА упали на комплекс административных зданий атомной станции.

«По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами», – подчеркнули в МИД России, комментируя атаку, которая была совершена 26 октября.

«Произошедшее доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма. Там не могли не осознавать, что последствием налета БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции – сугубо мирного инфраструктурного объекта – изначально не ставилось», – констатировал МИД.

«Совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов», – подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям. Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма», – заключил МИД России.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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