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Четверг, 2 ноября 2023, 12:08 мск

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В Кузбассе жена с любовником до смерти забили мужа

В Кемеровской области нашли тело мужчины с множественными травмами. Оказалось, что убийство совершили жена погибшего и ее любовник. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Труп обнаружили 1 ноября в доме в поселке станции Литвиново. На теле 47-летнего местного жителя эксперты выявили повреждения в области головы и шеи, руки и ноги были связаны. По подозрению в преступлении задержали 28-летнюю супругу убитого и 35-летнего знакомого.

Как установили следователи, пара ранее подала заявление о разводе. Женщина жила с любовником. В ночь на 1 ноября 2023 года она с сожителем пришла в дом к супругу за вещами. Все трое распивали алкоголь, когда между ними произошел конфликт. Любовник избил хозяина дома и связал его, а шею обмотал кабелем. Затем оба били потерпевшего по голове деревянным поленом и стеклянной бутылкой, а жена душила мужа. Когда тот потерял сознание, парочка привязала мужчину к батарее и скрылась.

Уголовное дело возбуждено по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). «В рамках расследования уголовного дела фигурантам будут проведены психолого-психиатрические экспертизы», – добавили в СКР.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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