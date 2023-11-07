В Амстердаме арестовали подозреваемого в убийстве российского коллекционера

В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина. Преступление было совершено десять лет назад. Об этом сообщается на сайте городской полиции.
В 2013 году в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама обнаружили завернутое в синий пакет тело мужчины. Только недавно экспертам удалось установить личность погибшего, им оказался 65-летний российский бизнесмен Александр Левин.
По данным местных СМИ, Левин занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 году он был осужден за контрабанду ценностей.
7 ноября 2023 года полицейские арестовали подозреваемого – 62-летнего жителя Амстердама. Анализ ДНК показал причастность мужчины к совершенному преступлению. Мотивы и личность предполагаемого убийцы не раскрываются.
Амстердам, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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