В Амстердаме арестовали подозреваемого в убийстве российского коллекционера

В Амстердаме арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве россиянина. Преступление было совершено десять лет назад. Об этом сообщается на сайте городской полиции.

В 2013 году в реке рядом с Центральным вокзалом Амстердама обнаружили завернутое в синий пакет тело мужчины. Только недавно экспертам удалось установить личность погибшего, им оказался 65-летний российский бизнесмен Александр Левин.

По данным местных СМИ, Левин занимался продажей произведений искусства и антиквариата. В 1999 году он был осужден за контрабанду ценностей.

7 ноября 2023 года полицейские арестовали подозреваемого – 62-летнего жителя Амстердама. Анализ ДНК показал причастность мужчины к совершенному преступлению. Мотивы и личность предполагаемого убийцы не раскрываются.

Амстердам, Зоя Осколкова

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