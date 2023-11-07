В Финляндии арестовали недвижимость академика РАН Алешина на 2,5 млн евро

Правоохранительные органы Финляндии наложили арест на недвижимость академика Российской академии наук (РАН), советника гендиректора ОАК Бориса Алешина. Об этом сообщает финское агентство STT.

По его данным, арест был наложен по запросу МИД Финляндии в сентябре. Всего были арестованы два объекта недвижимости обшей стоимостью 2,5 млн евро.

При этом в решении об аресте имя владельца недвижимости не раскрывается. Однако журналисты смогли выяснить, кто владеет арестованными объектами.

Борис Алешин является академиком РАН с 2016 года. В июне этого года ученый был включен в санкционный список ЕС.

Правительство Финляндии до конца срока своих полномочий в 2027 году собирается облегчить процесс изъятия принадлежащей гражданам России недвижимости. Об этом ранее сообщила министр юстиции страны Леена Мери.

Хельсинки, Наталья Петрова

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